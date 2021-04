Serie B, i prossimi tre campionati potrebbero andare sia su Sky sia su DAZN

La Serie B nella prossima stagione potrebbe sbarcare su Sky senza però abbandonare DAZN. La Lega nella giornata di oggi ha infatti dato il via libera alla vendita dei diritti tv per il triennio 2021-24 in maniera non esclusiva con due pacchetti differenziati e non esclusivi: uno per digitale terreste e piattaforme satellitari e l’altro per internet, OTT e mobile. In questo modo, come riferisce Calcioefinanza la Lega B punta ad attrarre sia Sky, per il primo pacchetto, sia DAZN, per il secondo che però interesserebbe anche a Eleven Sports.

Difficile tuttavia che Sky possa acquisire anche il pacchetto relativo all’OTT tagliando fuori gli altri soggetti, si legge ancora sul sito, considerando che per la pay-tv di Comcat resta il divieto di esclusive sul web dopo la sentenza del Consiglio di Stato per la vicenda R2.