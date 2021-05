Serie B, i risultati al 45': Ascoli e Cosenza avanti. Reti bianche fra Salernitana e Monza

Si sono da poco conclusi i primi tempi delle gare valide per il 35° turno di serie B. L'Ascoli è in vantaggio 1-0 sull'Empoli capolista, mentre il big match fra Salernitana e Monza è ancora fermo sullo 0-0. Nello scontro diretto per la salvezza il Cosenza è avanti 3-0 sul Pescara. Reti bianche fra Reggiana e Pordenone l'Entella è sotto in casa con il Vicenza.

Ascoli-Empoli 1-0

Brescia-SPAL 1-0

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-0

Entella-Vicenza 0-1

Frosinone-Pisa 1-1

Lecce-Cittadella 1-1

Reggiana-Pordenone 0-0

Salernitana-Monza 0-0

Venezia-Chievo 1-0