Serie B, il 27 aprile il recupero di Empoli-Chievo Verona. La società clivense presenterà ricorso

vedi letture

E' arrivata ieri la decisione della Lega di Serie B in merito al recupero del match Empoli-Chievo Verona rinviato a causa del cluster Covid-19 emerso in seno al club toscano. La gara si giocherà martedì 27, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società clivense presenterà ricorso. In ogni caso la partita verrà disputata: la Corte d'Appello, infatti, qualora non accogliesse la richiesta di sospensiva potrebbe decidere dopo la data in questione.