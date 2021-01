Serie B, il giudice sportivo: stangata per Scognamiglio. In 9 fermati per una giornata

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha fermato per tre giornate il difensore del Pescara Gennaro Scognamiglio “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”. Una giornata di stop invece per Raoul Bellanova (Pescara), Giuseppe Bellusci (Monza), Leonardo Capezzi e Francesco Di Tacchio (Salernitana), Antonio Caracciolo (Pisa), Nicola Falasco (Pordenone), Luca Palmiero (ChievoVerona), Andrea Paolucci (Virtus Entella) e Andrea Tiritiello (Cosenza).

Per quanto riguarda gli allenatori un turno di stop per Fabrizio Castori della Salernitana per “avere, al 30° del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa ai componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.