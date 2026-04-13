Serie B, il Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per nove calciatori

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della trentaquattresima giornata di campionato, ha reso note le proprie decisioni squalificando per una giornata i seguenti giocatori: Joel Schingtienne del Venezia, Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione del Catanzaro, Mehdi Dorval del Bari, Gady-Pierre Beyuku del Modena, Patryk Peda del Palermo, Niccolò Squizzato della Virtus Entella, Simone Trimboli del Mantova e Simone Zanon della Carrarese.

Per quanto riguarda invece le sanzioni alle società nella nota del Giudice Sportivo si legge: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Avellino, Frosinone, Juve Stabia, Monza, Padova, Pescara, Reggiana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PESCARA per avere omesso di impedire, al termine della gara, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio sostenitore che assumeva un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di carta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.