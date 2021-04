Serie B, il regolamento parla chiaro: i playout potrebbero non essere disputati

vedi letture

Il campionato di serie B si avvia verso la fase finale. L'Empoli è un passo dal ritorno in A diretto, mentre solo la matematica per adesso non condanna l'Entella, fanalino di coda con 23 punti. Pescara e Reggiana stanno lottando per evitare la retrocessione diretta ed accedere alla zona playout, attualmente occupata da Cosenza e Ascoli. Tuttavia se la classifica dovesse rimanere questa, i playout potrebbero non disputarsi. Il regolamento infatti parla chiaro: la quartultima retrocedere direttamente se il distacco dalla quintultima supera i 4 punti. E attualmente la situazione è proprio questa, con l'Ascoli quintultimo a quota 37 punti e il Cosenza quartultimo staccato di 5 punti.