Serie B, Juve Stabia-Spezia: partita molto delicata per Roberto Donadoni

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Sarà il signor Davide Di Marco di Ciampino a dirigere la partita in programma questo pomeriggio tra Juve Stabia e Spezia, un match fondamentale per entrambe e che mette in palio punti pesantissimi. I padroni di casa sono reduci dall’ottimo 2-2 di Palermo, ma non vincono da diverse settimane. Gli ospiti hanno dilapidato in zona Cesarini due punti preziosissimi nello scontro diretto con l’Empoli e, in caso di passo falso, potrebbe essere seriamente messa in discussione la posizione di mister Donadoni.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Il rientro di Gabrielloni comporta un dubbio modulo per mister Abate. In caso di 3-5-1-1 capitan Mosti agirebbe alle spalle dell’ex centravanti del Como come spesso accaduto nelle settimane precedenti. Se invece si optasse per il 3-5-2 ci sarebbe spazio anche per Okoro che, quando chiamato in causa, ha sempre dimostrato di essere un calciatore interessante e con ampi margini di miglioramento. In difesa mancherà lo squalificato Giorgini, sostituito da un Bellich in costante crescita dopo aver superato l’infortunio. Al suo fianco ci saranno Dalle Mura e Diakite, con Varnier in panchina. In mediana non si può prescindere dal dinamismo di Correia e dalla qualità di Leone, a segno col Palermo su calcio di rigore e osservato speciale da parte di tante società importanti. Sulle fasce Carissoni e Cacciamani.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Donadoni non ha alternative: solo in caso di vittoria blinderebbe la propria posizione in panchina, viceversa la sosta potrebbe consentire alla società di approfondire una serie di valutazioni. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico si dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Artistico in gran forma e certo del posto al centro dell’attacco. Ruggero, Hristov e Bonfanti comporranno il terzetto difensivo a protezione di Radunovic. Se invece il mister optasse per il 3-5-1-1 si potrebbe rivedere all’opera quel Valoti che, in questa categoria, ha spesso dimostrato di poter fare la differenza.