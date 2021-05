Serie B, la finale che non ti aspetti: Cittadella e Venezia si giocheranno la Serie A

Quasi tutti si aspettavano che fossero Monza e Lecce a giocarsi l'ultimo posto in Serie A in questa stagione. E invece l'ultimo atto della Serie B 2020/21 se lo giocheranno, con merito, Venezia e Cittadella. I lagunari reduci da una rivoluzione estiva, con tanto d'addio di quel Dionisi che ha vinto il campionato con l'Empoli, ha saputo migliorarsi trascinato dai ritrovati Aramu e Forte, da un Maleh ormai maturo e pronto per la massima serie e da tante scommesse vinte. A partire da quella dell'allenatore. Il Cittadella invece conquista la seconda finale in tre anni, segno di una continuità incredibile per una piazza piccola come quella padovana, e ancora una volta incontrerà sulla sua strada un'altra veneta. Nel 2018/19 contro l'Hellas Verona andò male, domenica a Cittadella e giovedì a Venezia la squadra di Venturato proverà a coronare un sogno.