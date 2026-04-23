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Serie B, le finali dei playoff trasmesse anche su SkySport e in chiaro su TV8. La nota della Lega

Serie B, le finali dei playoff trasmesse anche su SkySport e in chiaro su TV8. La nota della LegaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Luca Bargellini
Oggi alle 16:48Serie B
Luca Bargellini
fonte legab.it

La Lega Serie B annuncia un’importante novità nella strategia di distribuzione media dei Playoff della stagione sportiva 2025/2026.

Le due finali di andata e ritorno, che identificheranno il terzo club promosso in Serie A, saranno trasmesse sui canali Sky Sport (disponibili in streaming anche su NOW) e in chiaro su TV8, canale edito da Sky Italia, presente al numero 8 del digitale terrestre e 125 del satellite.

SKY torna così a fianco della Serie BKT. Una partnership che amplierà ulteriormente l’accessibilità e la visibilità dell’atto finale del campionato, tra i più attesi dell’intera stagione.

L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei Playoff 2025/26, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV.

L’approdo di Sky Sport e di TV8 completa un ecosistema media sempre più capillare e integrato, che raggiungerà milioni di tifosi su ogni schermo e in ogni modalità di fruizione. “Il ritorno di Sky – ha dichiarato il Presidente Paolo Bedin – rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità, oltre a garantire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di godere dello spettacolo
delle Finali, che si preannunciano come sempre appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo bellissimo, equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata”.

Primo appuntamento, domenica 24 maggio per il match di andata, con il ritorno in programma venerdì 29 maggio, con gli orari di fischio di inizio che verranno ufficializzati nei prossimi giorni. Due eventi a cui SKY e la sua redazione sportiva garantiranno un percorso di avvicinamento, contenuti speciali e una copertura dedicata.

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