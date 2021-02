Serie B, pesantissimo successo del Cittadella. In volo il Venezia, vince pure il Lecce

Pesantissimo successo del Cittadella sul campo del Pordenone. L'1-0 firmato Beretta garantisce alla formazione di Venturato di andare momentaneamente al secondo posto in solitaria. Successo anche per il Venezia, ora quinto in classifica: ripresa la Salernitana, decisivo il 2-0 sul campo di un Pescara sempre più in crisi. Un autogol di Sorensen e un gol di Modolo decidono la partita. 2-1 del Lecce sul campo della Cremonese: sotto per la rete di Gaetano, i salentini prima trovano il pari con l'autorete di Castagnetti, poi decidono al 54' con Pablo.

La classifica aggiornata

Empoli 43*

Cittadella 39

Monza 39

Chievo Verona 39*

Vvenezia 38

Salernitana 38

Lecce 35

SPAL 35*

Pordenone 32

Pisa 31

Frosinone 29*

Vicenza 26

Reggina 25*

Brescia 23*

Cremonese 23

Cosenza 22*

Ascoli 21*

Reggiana 21*

Entella 17*

Pescara 17

* Una gara in meno