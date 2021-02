Serie B, Pordenone-Cittadella: in palio punti pesanti per la zona play-off

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Al via ieri la 24ªgiornata di Serie BKT, con la frenata del Monza sconfitto a domicilio dal Pisa per 2-0. Sono cinque le gare di campionato in programma quest'oggi, tra cui la sfida del "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro tra Pordenone e Cittadella. Il prestigioso successo sul campo della Spal ha rinvigorito entusiasmo ed ambizione nei padroni di casa, nuovamente a ridosso della zona play-off dopo tre partite con due soli punti all'attivo e determinati a confermarsi tra le squadre in lotta per la promozione. Continua, invece, l'astinenza da vittoria per il Cittadella, fermato in casa sull'1-1 dal Cosenza e a secco di successi da ben cinque gare. L'occasione di accorciare le distanze dalla seconda posizione è ghiotta ma i granata sono chiamati ad invertire immediatamente la rotta, visto anche il recupero delle avversarie alle proprie spalle. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Daniele Paterna della sezione di Teramo.

COME ARRIVA IL PORDENONE - "Sarà una bellissima partita, in cui si affrontano due squadre che fanno dell'intensità la loro prerogativa. Il Cittadella interpreta alla grande lo spirito della Serie B e non per caso va ai play-off da diversi anni a questa parte. Giocheremo in fiducia, ma tenendo la guardia alta". Queste le parole di mister Attilio Tesser alla vigilia della sfida contro i granata; il tecnico di Montebelluna non recupera nessuno degli infortunati fatta eccezione per Barison e pare optato a confermare buona parte della squadra vittoriosa a Ferrara contro la Spal: difficile che l'ex Bassano trovi spazio dal 1', si va verso la conferma di Berra, Vogliacco, Camporese e Falasco sulla linea difensiva davanti a Perisan. Scavone insidia Rossetti per una maglia nel terzetto di centrocampisti completato da Magnino e Misuraca, possibile staffetta tra Zammarini e Biondi sulla trequarti, con l'ex Pisa stavolta favorito. Musiolik in ballottaggio con Ciurria per il ruolo di partner d'attacco di Karlo Butić, galvanizzato dal primo gol siglato in maglia neroverde.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - "Ultimamente abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo che ci ha portato a perdere dei punti. Manca un po’ di cinismo sotto porta, dobbiamo insistere e concludere meglio se vogliamo puntare in alto.La partita di domani sarà molto importante e determinerà diverse cose nella parte alta della classifica". Roberto Venturato traccia la strada per tornare al successo e rilanciarsi nella corsa alla promozione diretta in massima serie. Il tecnico granata dovrà ancora fare a meno degli infortunati Vita e Iori, ai quali si aggiunge Tavernelli per un problema muscolare alla schiena rimediato nell’allenamento di rifinitura. Torna Ghiringhelli sulla fascia destra dopo il turno di squalifica scontato contro il Cosenza, possile avvicendamento tra Benedetti e Donnarumma sulla sinistra. Frare in vantaggio su Camigliano per formare la coppia centrale di difesa davanti a Kastrati. Gargiulo torna dal 1' a centrocampo con Proia e Pavan, D'Urso in vantaggio su Baldini per agire sulla trequarti. Tsadjout favorito su Beretta e Rosafio per affiancare Ogunseye nel tandem offensivo.