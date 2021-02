Serie B, recupero 16^ giornata: termina a reti bianche il primo tempo di Pisa-Frosinone

In campo quest'oggi Pisa e Frosinone, in occasione del recupero della 16^ giornata del campionato di Serie B: il match, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 30 dicembre, fu rinviato su richiesta della formazione ciociara allora decimata dal Covid-19.

Da poco terminati i primi 45', vivaci ed equilibrati (anche se le più nitide occasioni sono capitate alla formazione toscana), che non hanno però visto le squadre superarsi: termina infatti a reti bianche la prima frazione di gioco, con il Frosinone che si è difeso in modo molto preciso e ordinato.

Di seguito, anche i risultati della relativa giornata del campionato:

Cittadella-Lecce 2-2

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 3-0

Reggina-Cremonese 1-0

Monza-Salernitana 3-0

Empoli-Ascoli 1-1

SPAL-Brescia 2-3

Vicenza-Entella 0-1

ChievoVerona-Venezia 1-1