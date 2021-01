Serie B, Reggiana-Cittadella: in palio punti pesanti nel recupero della 5^ giornata

Fischio d’inizio alle 14.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

Nel primo fine settimana di riposo per la Serie B, reduce da un tour de force nelle feste natalizie, va comunque in scena una partita. Si tratta di Reggiana-Cittadella, valida per il recupero della 5^ giornata. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta, ma i veneti stanno decisamente meglio – a livello di momento e di classifica – rispetto agli emiliani. Non sono esclusi colpi di scena in questa gara, in programma alle 14.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dirige la sfida il Sig. Fabio Forneau di Roma 1.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Rimanere compatti, cercando di superare le difficoltà dovute a infortuni e risultati negativi. Traspare questo intento dalle parole del tecnico della Reggiana Alvini, in vista della sfida contro il Cittadella. Il club emiliano ha conquistato un solo punto nelle ultime 5 partite e per questo, dopo una promettente partenza in campionato, è sprofondato in zona retrocessione. Per togliersi dai guai dovrà cogliere un risultato pieno contro i veneti allenati da Venturato: obiettivo non facile, per la forza dell’avversario e per i problemi di formazione. Alvini dovrà fare a meno di Costa, Espeche, Rossi e Mazzocchi: tutti out per infortunio. In dubbio anche Ajeti: in caso di forfait potrebbe essere impiegato Gatti, al centro della difesa nel 3-4-1-2 che dovrebbe essere confermato dal tecnico come sistema di gioco.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Dimenticare il passo falso con l’Entella e accogliere positivamente tanti giocatori che tornano dalle rispettive indisponibilità. Il Cittadella ha motivi per arrivare con ottimismo alla sfida contro la Reggiana. Il k.o. contro la compagine di Chiavari potrebbe essere solo un incidente di percorso, per una squadra che nelle precedenti 4 partite aveva ottenuto 10 punti. Per tornare subito a fare risultato, il tecnico Venturato può contare nuovamente su 6 giocatori che sono guariti dal Covid: Cassandro, Mastrantonio, Maniero, Benedetti, Frare e Ghiringhelli. Possibile impego per qualcuno di questi giocatori, in un 4-3-1-2 che dovrebbe prevedere ancora Ogunseye-Tavernelli come coppia d’attacco.