Serie B, Reggiana-SPAL: derby d'Emilia che vale una stagione per entrambe

vedi letture

Penultima giornata di Serie B, che potrebbe emettere alcuni verdetti importanti, in chiave playoff e soprattutto in chiave retrocessione. Reggiana e SPAL si affrontano in un derby che vale letteralmente una stagione: la squadra di Alvini è aggrappata con le unghie alla Serie B, ed è sull'orlo del baratro retrocessione, mentre i corregionali di Rastelli sono in piena bagarre playoff, e un passo falso potrebbe costare carissimo. A 180 minuti dalla fine del campionato, il destino delle due squadre non dipenderà solo dalle loro prestazioni, ma un passo falso, per entrambe, potrebbe essere decisivo.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Reduci dal ko che ha spezzato le gambe, qualche giorno fa, contro il Pescara, gli uomini di Alvini sono con un piede e mezzo in Serie C, e anche una vittoria contro la SPAL potrebbe non bastare. Un risultato diverso dai tre punti sancirebbe la matematica retrocessione dopo un anno dalla risalita, con l'Ascoli, prima delle salve, che al momento è distante ben sette punti. Alvini dovrebbe affidarsi ai suoi uomini più importanti, con Zamparo a guidare l'attacco pochi metri più avanti di Kargbo, Laribi e del talento Raddrezza. A centrocampo Varone è sicuro di un posto, con Rossi in vantaggio su Muratore, mentre davanti al portiere Venturi ecco Libutti e Kirwan larghi, con Ajeti e Rozzio centrali.

COME ARRIVA LA SPAL - Ci si aspettava una stagione diversa per i biancazzurri, scesi dalla Serie A ma con una rosa che facilmente avrebbe potuto lottare per le zone più nobili della classifica. Dopo una buona partenza, la squadra di Marino ha subito una potente frenata che ha portato all'esonero del tecnico e all'arrivo di Rastelli, poco meno di due mesi fa. Il nuovo tecnico ha inizialmente dato la scossa, ma gli spallini sono crollati di recente, con tre sconfitte in fila che hanno messo in serio pericolo la zona playoff, da cui, al momento, la SPAL sarebbe esclusa. Per il derby, l'ex tecnico del Cagliari dovrebbe puntare sulla coppia di attaccanti Di Francesco e Floccari, con Strefezza a giocare tra le linee e a fare da collante tra attacco e centrocampo. Nel mezzo conferme per Missiroli ed Esposito, con l'ex Torino Segre a completare il reparto. Infine, davanti al portiere Berisha, spazio per Dickmann e Sala larghi, con Okoli e Ranieri nel mezzo.