Serie B, Reggina-Salernitana: Baroni punta sui nuovi, panchina per Kiyine

vedi letture

Live su TMW a partire dalle 20:40

Uno storico gemellaggio che non potrà essere rinnovato per le note restrizioni legate al Covid, una sfida dal sapore antico che va in onda ormai dal 1930, due delle piazze più calorose e determinanti del Sud che sperano in un lunedì da leoni per iniziare al meglio un girone di ritorno che si preannuncia scoppiettante. La Reggina di Baroni, reduce dall'ottima performance di Frosinone, affronta la sorprendente Salernitana che, pur non accreditata da nessuno alla vigilia, staziona tra le prime della classe ormai da tre mesi e mezzo. Arbitrerà l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo.

COME ARRIVA LA REGGINA

Un po' per strategia, un po' per scelta, lo staff tecnico non ha diramato la lista dei convocati. Ad ogni modo è certa l'assenza degli squalificati Di Chiara e Crisetig, uno dei giocatori con la media voto più importante. Mister Baroni ha dato qualche indicazione in conferenza stampa. Menez, deludente nelle ultime settimane, è all'ultima chiamata: nel 4-2-3-1 partirà trequartista, libero di svariare su tutto il fronte offensivo ma chiamato a sacrificarsi maggiormente in fase di non possesso. Insieme a lui ci saranno immediatamente i nuovi acquisti: Montalto vince il ballottaggio con Denis e sarà uno degli ex, sulla fascia si riparte dal golden boy scuola Torino Edera al netto dei due soli allenamenti sostenuti con la squadra. In cabina di regina presente anche Micovschi, in difesa Liotti torna titolare e sarà il terzino sinistro. Pienamente recuperato il portiere Nicolas.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Forse per la prima volta in questa stagione mister Castori può contare su tante alternative in ogni reparto, l'unica assenza pesante e ormai cronica è quella di Cristiano Lombardi che ha chiuso il campionato anzitempo per una grave lesione muscolare. Squadra che vince non si cambia, e così ci potrebbe essere lo stesso undici che ha battuto il Pescara fatta eccezione per Kupisz in luogo dello squalificato Casasola. I volti nuovi andranno tutti in panchina, sebbene nella ripresa possa esserci spazio per Sofiane Kiyine e uno tra Durmisi e Sanasi Sy. In mediana Capezzi vince il ballottaggio con Schiavone, a sinistra scontata la riconferma di Cicerelli al posto di Lopez e Anderson,tornato a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. In difesa Bogdan favorito su Aya.