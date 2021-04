Serie B, SPAL-Venezia: punti pesanti in palio al "Mazza" con un occhio ai playoff

vedi letture

Fischio d'inizio alle 19. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sfida playoff al “Mazza”. Questa sera, calcio d’inizio alle 19, la SPAL ospita il Venezia per un match delicato per le zone alte della classifica. La zona promozione è ormai lontana, con i ferraresi a quota 46 punti e lagunari a quota 49 mentre il Lecce secondo in classifica ne ha ben 55. L’obiettivo delle due formazioni adesso è conquistare una piazza importante per poter affrontare gli spareggi in una posizione privilegiata. Monza e Salernitana distano rispettivamente cinque punti per il team di Rastelli e due per quelli di Paolo Zanetti e i giochi sono più che mai aperti.

COME ARRIVA LA SPAL - L’avventura di Rastelli sulla panchina della SPAL è iniziata con un successo sul Cittadella e un pareggio in casa del Chievo che hanno migliorato la classifica ma è ancora tutto da conquistare visto che il Brescia nono dista soltanto quattro lunghezze. Contro il Cittadella è arrivata una vittoria che per gli emiliani mancava in casa da ben due mesi e nelle ultime cinque partite è arrivata solo una sconfitta. Nel 3-5-2 biancazzurro dovrebbe essere confermato Valoti in attacco al fianco di Strefezza anche se non è escluso l’impiego di Di Francesco.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Momento non favorevole al Venezia che nelle ultime cinque partite ha raccolto tre sconfitte e un solo successo, roboante 4-1 in casa del Monza. Lontano dal “Penzo” gli arancioneroverdi viaggiano forte. In trasferta la squadra di Zanetti ha conquistato 23 punti con cinque vittorie, otto pareggi e solo due sconfitte conquistando il quarto posto in questa speciale classifica. Lo schieramento questa sera sarà sempre il 4-3-1-2 con Aramu ad agire fra le linee mentre in attacco Esposito, ex di turno, dovrebbe fare coppia con Johnsen.