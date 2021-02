Serie B, termina Reggina-Salernitana: pari a occhiali, punto prezioso per gli emiliani

Ha preso il via alle 19:00 la 25^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani in vista dell'imminente turno infrasettimanale.

Al "Mapei Stadium" è da poco terminata la gara tra Reggiana e Salernitana, che non si sono fatte male e hanno chiuso sullo 0-0. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, ma molto intenso, nella ripresa è la formazione ospite a uscire e dominare, ma davanti a sè ha trovato un avversario molto ordinato e compatto: un punto prezioso per gli emiliani, forse occasione persa per i campani.

Di seguito il programma della venticinquesima giornata:

GIA' GIOCATA

Reggiana-Salernitana

ORE 21:00

Empoli-Venezia

SABATO 27 FEBBRAIO

Cosenza-ChievoVerona

Cremonese-Frosinone

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

SPAL-Reggina

Monza-Cittadella

Entella-Brescia