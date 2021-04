Serie B, Venezia a valanga sul Cosenza: in gol Ceccaroni, Crnigoj ed Esposito

Netta affermazione per 3-0 del Venezia contro il Cosenza nel match di Serie B giocato alle 19. A trascinare i lagunari le reti di Ceccaroni al 43', di Crnigoj al 58' e dell'ex Inter Esposito in chiusura, al 79'. Con questo risultato il Venezia sale a 53 punti, al quarto posto e in piena zona playoff. Il Cosenza resta invece in piena zona playout a 32 punti.