Serie B, Venezia-Chievo: derby veneto con vista sui playoff

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 14.00: live, pagelle e interviste su TMW.

Questo pomeriggio comincia il tour de force della Serie B, con 4 turni nell’arco di 10 giorni. Si parte con la 35^ giornata, che vede tra le partite più attese Venezia-Chievo: derby veneto e vero e proprio scontro in chiave playoff. Le due squadre si trovano attualmente nella zona valida per gli spareggi promozione (quinti i lagunari, ottavi i clivensi) e, per evitare sorprese, hanno entrambe bisogno dei tre punti. Appuntamento alle 14.00 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, dirige la sfida il Sig. Marco Guida di Torre Annunziata.

COME ARRIVA IL VENEZIA – I lagunari sono reduci dalla beffarda sconfitta per 2-1 sul campo della Salernitana. Un k.o. arrivato nei minuti di recupero, che rappresenta una mazzata sul piano psicologico e che quindi deve essere subito archiviato tornando al successo. Il tecnico Paolo Zanetti vuole che la sua squadra non faccia calcoli, ma sa perfettamente che con 4 punti il traguardo playoff è sostanzialmente raggiunto. Serve quindi una vittoria il prima possibile e, per cercare di raggiungerla contro il Chievo, il mister dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Dubbi in particolare in avanti, con Aramu che potrebbe prendere il posto di uno tra Johnsen e Di Mariano. Forte sarà il centravanti, con Esposito pronto ad entrare a gara in corso.

COME ARRIVA IL CHIEVO – In campo con sfrontatezza e voglia di vincere, per avvicinare l’obiettivo playoff. Alfredo Aglietti vuole questo dai suoi ragazzi, reduci dalla prova gagliarda in casa dell’Empoli (fermato sul 2-2). Solo con questo tipo di atteggiamento, non sempre mostrato nelle ultime settimane, il Chievo può resistere agli assalti delle inseguitrici e cominciare alla grande il rush finale per arrivare agli spareggi promozione. Dal punto di vista del modulo tattico spazio al consueto 4-4-2, che può diventare un 4-2-3-1 a partita in corso. In difesa torna dalla squalifica Leverbe, che potrebbe prendere il posto di Gigliotti. Dubbio sulla posizione di Canotto, che rispetto alle ultime gare potrebbe arretrare a centrocampo al posto di uno tra Ciciretti e Garritano. In avanti possibile tandem De Luca-Margiotta (entrambi in gol contro l’Empoli).