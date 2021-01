Serie B, Venezia-Pisa: sfida aperta con vista sui playoff

vedi letture

Il 2021 della Serie B si apre questo pomeriggio alle 15 con le partite della diciassettesima giornata, l’ultima prima della pausa di due settimane che permetterà alle squadre di tirare un po’ il fiato dopo un mese di dicembre particolarmente intenso. Al Penzo il Venezia riceve la visita del Pisa. 24 punti per i lagunari, in ottava posizione, 5 in meno per i toscani che occupano il dodicesimo posto in classifica. Sedici i precedenti in campionato, nella passata stagione finì 1-1 con vantaggio nerazzurro firmato da Lisi e pareggio su autorete di Pinato. Direzione di gara affidata a Lorenzo Maggioni, della sezione di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Villa.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Tre punti nelle ultime quattro uscite con Spal, Cosenza, Salernitana e Chievo Verona per gli arancioneroverdi che non vincono dalla trasferta di Reggio Calabria (1-2). Nell’ultima sfida dell’anno la decima rete in campionato di Forte non è stata sufficiente alla squadra di Zanetti, riacciuffata in in extremis dai clivensi. Recuperato Vacca, una sola assenza, ma pesante, per Zanetti che dovrà fare a meno del capitano Modolo, infortunatosi contro i gialloblu. Fuori per scelta tecnica Cremonesi e Maleh, in odore di cessione. Prima convocazione per il giovane Poha. Aramu scalpita per tornare titolare.

COME ARRIVA IL PISA - Il 2020 della squadra di D’Angelo si è chiuso in anticipo rispetto ai piani a causa del rinvio a data da destinarsi del match con il Frosinone, per i numerosi casi di positività al Covid-19 nella formazione laziale. Prima era arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Cosenza, sesto risultato utile consecutivo dopo quelli con Ascoli, Pordenone, Pescara, Lecce e Chievo. La buona notizia è il rientro in gruppo di Varnier, difficilmente però verrà rischiato dal primo minuto. Ballottaggio Benedetti-Meroni per affiancare Caracciolo in difesa. Sulla trequarti si potrebbe rivedere Soddimo, dietro ai Vido e Marconi.