Spal-Ascoli 1-2, le pagelle: Valoti illude, Sabiri illumina la scena

Spal-Ascoli 1-2

Marcatori - 20'pt Valoti, 43'pt Sabiri, 12'st Bajic

Spal

Berisha 6,5 - Se la Spal non chiude con un passivo più pesante lo deve soprattutto al suo portiere. Splendido il riflesso su Dionisi a metà secondo tempo.

Ranieri 6 - Il grande ex della partita regge bene per almeno 45 minuti, è forse l’unico della difesa a non perdere la bussola. Determinante un salvataggio in scivolata su Bajic.

Tomovic 5 - Lento e talvolta portato fuori posizione da un giocatore esperto come Dionisi, da quando prende il giallo deve gestirsi con attenzione e la prestazione ne risente.

Dickmann 5 - Da un po’ di tempo sembra si siano perse le tracce di quel difensore inarrestabile che macinava chilometri sulla fascia. (Dal 35’st Asencio sv).

Okoli 5,5 - Non commette errori particolari, ma Dionisi è cliente scomodo e alla lunga fa fatica.

Viviani 5 - Una grande chance dal primo minuto, ma in fase di non possesso fa fatica e non entra mai nel vivo del gioco. (Dal 1’st Murgia 5,5 - In teoria il suo ingresso doveva servire per contrastare meglio i centrocampisti avversari, ma l’Ascoli ha creato sempre superiorità numerica eludendo la sua marcatura).

Missiroli 6 - Ci mette il piede per fermare una ripartenza di Bajic, avvia l’azione del vantaggio con una bella verticalizzazione.

Segre 5 - Non si è visto granché. (Dal 28’st Sala 5 - Doveva entrare per sfornare qualche cross interessante, si fa notare solo per un “tuffo” al 90’ che non inganna l’arbitro).

Valoti 6,5 - Oltre al danno la beffa. La Spal perde e il suo calciatore più in forma abdica per infortunio. Ma aveva timbrato il cartellino, come sempre. (Dal 1’st Strefezza 6 - Luci e ombre, ma dai suoi piedi nascono tutte le azioni pericolose della ripresa).

Di Francesco 5,5 - Quando riparte palla al piede è un fulmine, ma a volte ritarda il passaggio e consente alla difesa avversaria di riposizionarsi. (Dal 28’st Moro sv).

Floccari 6 - Uno degli ultimi ad arrendersi, mostra anche una buona condizione fisica. Splendida la sponda per il gol del vantaggio.

Ascoli

Leali 6 - Serata molto più tranquilla del previsto, sul gol vede partire il pallone in ritardo.

Pucino 7 - Grande prestazione del terzino ex Salernitana che, anche quando sembrava ko per infortunio, ha stretto i denti sfornando qualche cross delizioso.

Brosco 7,5 - Padrone dell’area di rigore, forse si sta pubblicizzando poco la sua straordinaria stagione.

Avlonitis 6 - Di testa sfiora il gol del vantaggio prima della giocata di Bajic, esce per un infortunio che desta preoccupazione. (dal 30’st Quaranta 5,5 - Giusto il tempo di farsi ammonire).

D’Orazio 6 - Partita accorta e ordinata, rischia di rovinarla con un pallone sanguinoso perso al 90’ sulla propria trequarti. Ma la sufficienza è ampia e meritata.

Buchel 6 - Tutti i palloni passano dai suoi piedi in fase di costruzione. (Dal 25’st Danzi 6 - Un buon approccio).

Saric 6 - Grande sostanza e qualche interessante giocata nell’uno contro uno. (Dal 28’st Eramo sv).

Caligara 7 - La crescita di questo ragazzo è costante, lo vediamo sbucare in ogni zona del campo con la personalità del veterano. Al 93’, stremato, riesce ad interrompere una ripartenza della Spal e a guadagnare una punizione preziosissima.

Sabiri 7,5 - Se riuscisse a esprimere con continuità il suo talento sarebbe già da categoria inferiore. Si capisce subito che è ispirato, segna un grande gol e manda in porta i compagni con estrema lucidità.

Bajic 7 - Sta continuando a segnare gol pesantissimi, dopo Pescara regala un altro successo in campo esterno. (Dal 25’st Bidaoui 6 - Si cala perfettamente nel match e fa esattamente quello che deve fare, sfiorando il terzo gol con una bella giocata a tempo scaduto).

Dionisi 7 - Determinante anche quando non timbra il cartellino, ha una classe immensa che farà mordere i gomiti ai tifosi del Frosinone. Cerca l’eurogol con un pallonetto dopo uno stop di livello assoluto.