SPAL, Asencio subito in isolamento. Anche se non è positivo al Covid-19

vedi letture

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura alla SPAL di Raul Asencio, attaccante arrivato nell'ultima giornata di mercato dal Pescara. Come si legge in una nota del club estense lo spagnolo è stato messo in isolamento anche se non positivo al Covid-19. "A seguito dei casi di positività al Covid-19 emersi nelle scorse ore nel gruppo squadra del Pescara, Asencio ha svolto un allenamento in forma individuale. - si legge nella nota - L’attaccante spagnolo, che non ha avuto contatti con i soggetti risultati positivi, osserverà ad ogni modo un periodo di isolamento precauzionale con allenamenti singoli".