SPAL-Entella 0-0, le pagelle: Borra provvidenziale. Occasione fallita per Marino

SPAL

Berisha 6: rischia subito nei primi minuti con un controllo così e così su un passaggio all’indietro. Poi lascia correre una girata di Schenetti, sottovalutando la traiettoria: la palla sfiora la traversa. Per il resto, gioca con attenzione e tranquillità.

Ranieri 6,5: Preciso e ordinato. Il difensore di proprietà della Fiorentina tiene bene la linea difensiva, anche se l’attacco dei chiavaresi non è così temibile.

Esposito 6: Buono il suo match nella prima frazione di gioco. Più nervoso nella ripresa. (Dall’84 Segre: SV).

Valoti 6,5: Gara di sacrificio per l’ex Verona. Grazie a lui il centrocampo spallino si muove bene e crea gioco. Pericoloso al 93’ con una rasoiata da fondo campo, ma Borra gli dice di no.

Di Francesco 6: Partita come al solito dispendiosa per il figlio d’arte. Al 40’ fornisce un assist delizioso per Sernicola, che stamperà il pallone sul legno. Nella ripresa cala e viene sostituito. (Dal 59’ Tumminello 6: per poco non trova il gol, ma poteva fare meglio).

Sernicola 7: Parte col botto, con assetto molto offensivo. Tenta un bel colpo di testa vicino alla porta di Borra, ma viene fermato da Costa. Poi è sua la seconda occasione della gara: non riesce a concretizzare perché colpisce il palo. (Dall’82’ Dickmann 6: garantisce intensità sulla fascia destra. Cambio che funziona, anche se il gol non arriva).

Mora 7,5: Instancabile, si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa dai compagni. Cresce tantissimo nel secondo tempo: è il migliore dei suoi. Gara di grande personalità e polmoni d'acciaio.

Okoli 6: Nessuna sbavatura da parte del difensore di proprietà dell’Atalanta. Lascia un po’ troppo spazio gli avversari in fase di ripartenza, ma nel complesso è sufficiente.

Vicari 6: Parte subito bene con una scivolata provvidenziale sul primo tiro in porta della gara a firma di Koutsoupias. Prestazione pulita.

Asencio 5: Sottotono nel primo tempo. Raccoglie solo un cross di Sala e mette il pallone alto. Completamente assente nella ripresa e infatti Marino lo sostituisce. 90 minuti grigi. (Dal 75’ Seck SV: è veloce e strappa bene, ma nell’unica sua occasione l’arbitro alza la bandierina. Fa troppo poco per esprimere un voto).

Sala 6,5: La prima vera occasione da gol per la Spal arriva da un suo colpo di testa, ma l’intervento magistrale di Borra nega la gioia al 32 biancoceleste. Vede spesso il movimento dei suoi e fornisce buoni spunti, ma non viene seguito. (Dal 59’ Strefezza 6,5: entra e si fa subito sentire. Con lui in campo parte l’assedio alla porta dell’Entella. Ha fatto cambiare passo alla squadra).

Marino 6: Le prova tutte. La scelta di Strefezza e Dickmann porta maggiore pressione sull'area ligure, ma alla fine non basta. Occasione persa per tecnico e giocatori.

ENTELLA

Borra 8: Grandissimo e salvifico per i suoi il suo intervento su Sala alla mezzora: uno slancio sulla destra che gli ha permesso di agguantare un pallone velenosissimo. Si ripete nel finale con una pezza messa sul tiro di Valoti. SI fa trovare pronto ad pochi minuti dal fischio d’inizio e la sua concentrazione si rivela decisiva. Il migliore in assoluto, questa sera.

Coppolaro 6: Silenzioso, ma efficace. Fa la sua partita, così come tutti i suoi compagni di reparto.

Chiosa 6,5: Prestazione di grande spessore. La Spal spinge, ma lui, come tutti i suoi compagni regge i colpi. Con il coltello tra i denti, si guadagna questo punto.

Poli 6,5: Partita pulita fino al 66’, quando colpisce di mano un pallone su calcio d’angolo dei padroni di casa. Se la vede brutta, ma l’arbitro lascia correre. Per il resto si immola insieme.

Costa 7: È dappertutto. Sin dai primi minuti non sbaglia un calcolo e contiene quasi tutte le iniziative che si sviluppano dalle sue parti.

Koutsoupias 6: È sua la prima occasione da gol della gara, un piattone forte su cui Vicari compie un miracolo. Nel corso del primo tempo prende una botta. Nel secondo tempo rientra in campo, ma poco dopo chiede a Vivarini il cambio. (Dal 56’ Dragomir 6: Positivo il suo ingresso. Prezioso il suo contributo in fase difensiva).

Paolucci 6: Gara abbastanza tranquilla per il classe ’86, niente da sottolineare.

Brescianini 6,5: Non molla di un metro e si mette a completa disposizione. Nella ripresa Vivarini lo sostituisce, perché esausto. (Dal 75’ Nizzetto: SV).

Mancosu 5,5: Nell’ombra nella prima frazione di gioco. Solo un contropiede interessante nella ripresa, poi Vivarini lo chiama in panchina. Nell’anonimato. (Dal 64’ Brunori: SV).

Schenetti 7: Molto bella la sua girata nel primo tempo, con Berisha che lascia passare il pallone correndo parecchi rischi. Indispensabile in contropiede: è lui che riparte sempre per primo. (Dal 77’ De Luca: SV).

Capello 6: Parte deciso e prende tante botte. Tiene botta, ma all’ora di gioco è stanchissimo. (Dal 64’ Morosini SV: contribuisce a difendere, ma fa troppo poco per essere giudicato).

Vivarini 6,5: Continua a tenere a galla il suo Entella con orgoglio e speranza. Ennesimo punto che fa bene al morale, ma per salvarsi serve ancora tanto...