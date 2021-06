SPAL, la società cambia idea: "Valutiamo la manifestazione di interesse di Tacopina"

La SPAL ha cambiato idea in merito all'interesse mostrato da Joe Tacopina nei confronti della società estense. Dopo il comunicato di ieri in cui si smentiva l'avvio di una trattativa per la cessione del club, nella giornata di oggi il club estense ha pubblicato una nuova nota ufficiale in cui si comunica che la manifestazione di interesse dell'avvocato statunitense sarà presa in considerazione, anche se non vi è ancora nessuna offerta concreta. Questo il comunicato:

"S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata.

Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta".