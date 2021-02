SPAL, Marino: "Bisogna tornare a fare punti importanti. Vicenza avversario forte"

Dopo il prezioso pari con l’Empoli, la SPAL andrà di scena a Vicenza per ritrovare la via dei tre punti che manca da quattro turni. A questo proposito, per presentare il match contro i biancorossi, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei biancazzurri Pasquale Marino. Di seguito le sue parole, raccolte dall’inviato di TuttoMercatoWeb a Ferrara:

TMW - Dopo un pareggio importante con l’Empoli, si va a Vicenza. Che SPAL ci dobbiamo aspettare?

“Dobbiamo fare molto meglio rispetto a quello fatto ultimamente. Ci aspettiamo passi avanti, soprattutto perché la squadra è consapevole che la battuta d’arresto con il Pordenone ha influito sul morale. Da domani dovremo cercare di cominciare a dare continuità a risultati e prestazioni per tornare a fare punti importanti perché penso che da inizio gennaio a oggi potevamo raccogliere qualcosa in più”.

TMW - Quali sono le insidie che nasconde la gara con il Vicenza?

“Affronteremo un avversario forte. A gennaio hanno fatto qualche ritocco a livello di organico e restano una squadra ben organizzata. Nell’ultimo periodo hanno cambiato sistema di gioco e hanno aumentato la forza offensiva, giocando con due attaccanti più il trequartista. Per noi sarà importante l’approccio. Ora più che dire, bisogna fare. Ogni partita ha la sua storia. Noi a volte ci mettiamo in difficoltà da soli. Loro attraversano un buon momento e dovremo prepararla nel migliore dei modi, curando per bene i dettagli. Dovremo andare in campo per cercare di fare il nostro gioco propositivo perché siamo una squadra forte e dobbiamo mettere in campo le qualità dei nostri giocatori”.

Murgia tornerà in gruppo?

“Ha avuto bisogno di due giorni di permesso e quindi questa settimana non sarà tra i convocati. Dalla prossima si aggregherà. I movimenti di mercato hanno influito sulla sua considerazione, ma una volta che rimane, resta a tutti gli effetti un giocatore della SPAL. Spero risolva al più presto i suoi problemi e poi da lunedì si possa aggregare con noi”.

Come stanno Asencio e Tumminello?

“Asencio è più avanti di condizione perché è stato meno tempo fermo rispetto a Tumminello. Negli allenamenti entrambi stanno facendo passi avanti, soprattutto in questa settimana piena di lavoro, dove hanno potuto lavorare meglio. Entrambi sono a mia disposizione. Tumminello potrà anche giocare qualche spezzone di partita. L’unico che ancora è acciaccato è Floccari, che si è allenato poco ma è comunque disponibile”.

Pensa che questo sia un periodo determinante per il vostro cammino?

“A prescindere dal periodo, dobbiamo vivere le partite di giornata in giornata. In queste settimane non siamo riusciti ad esprimere quello che volevamo fare e siamo tutti consapevoli che abbiamo le qualità per fare molto di più. Ora è arrivato il momento di offrire di nuovo sia costanza di rendimento che di prestazioni perché non c’è più tempo di aspettare. Siamo nel girone di ritorno e dobbiamo intensificare il lavoro per arrivare meglio in partita e aumentare i ritmi”

Gli altri acciaccati come stanno?

“Stanno quasi tutti bene. Dickmann sta bene, Sala e Di Francesco anche. Logico che alcuni devono trovare la condizione, sia gli ultimi arrivati che quelli che hanno giocato poco, ma avremo tutti a disposizione domani. Tanti devono migliorare ma siamo piuttosto fiduciosi perché il tempo è dalla nostra parte”.

Domani vincere avrà un valore doppio?

“Noi cerchiamo di farlo sempre, anche se in questo momento la vittoria ci manca da tanto tempo. Dobbiamo dare qualcosa in più, seppur il campionato ci sta dimostrando che l’unica squadra più continua è l’Empoli, mentre le altre alternano periodi di pausa a buone prestazioni. Non è mai facile vincere in questa Serie B, ma penso che domani sarà fondamentale per il nostro futuro e per la consapevolezza fare il massimo per portare a casa i tre punti. Questo è il nostro obiettivo fisso”.