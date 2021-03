SPAL, Marino: "Turnover con il Pisa. L'uscita dal momento no è vicina"

vedi letture

Dopo il pari con l’Entella, la SPAL torna in campo e lo farà domani sera contro il Pisa. A questo proposito, il tecnico dei biancazzurri Pasquale Marino ha presentato la gara con i nerazzurri in conferenza stampa. Assenti per il match saranno Paloschi e Di Francesco. Di seguito, le parole dell’allenatore raccolte dall’inviato di TuttoMercatoWeb.

Dalla gara con l’Entella ci si aspettava qualcosa in più. Lei cosa ne pensa?

"A me è sembrato che la squadra abbia tirato ventidue volte in porta ma è stata poco lucida negli ultimi metri. Concediamo poco e non sono così pessimista come l'ambiente. Vedo il bicchiere mezzo pieno anche perché veniamo da un periodo non positivo e stiamo crescendo. Ma se guardo la classifica vedo un campionato che è equilibrato, dato che tutte sono lì. Vuol dire che i problemi non ci sono solo per noi. I ragazzi vogliono fare un finale di torneo in crescendo. Niente è scontato e bisogna ricreare un bell’ambiente. Penso sia fondamentale aiutarci a vicenda per uscire da questo periodo”.

Il Pisa che squadra è?

“Il Pisa ha lo stesso allenatore e lo stesso staff tecnico da diversi anni. Ha sempre dimostrato di essere competitivo, nonostante i problemi dell’ultimo periodo. Li apprezzo perché hanno superato un momento delicato e hanno valori e coesione. Hanno una fisionomia delineata con quasi tre attaccanti e mezzali che si inseriscono, sono votati all'attacco e starà a noi portare la gara sui binari che vogliamo”.

Farà turnover?

“Assolutamente sì. Rispetto alla settimana scorsa dovremo alternare qualche giocatore, chi non ha giocato porterà energie”.

Come si esce da questo momento negativo?

“Il calcio è strano e si sarebbero fatti discorsi diversi con una vittoria contro l'Entella, tutto sarebbe cambiato ma non dobbiamo mollare mai, dato che è un campionato in cui ci sono sempre sorprese dietro l’angolo. Dobbiamo poi analizzare tutto il contesto di questi ultimi mesi: spesso i pareggi sono più mancate vittorie che mancate sconfitte, cercheremo di metterci alle spalle questo periodo migliorando le prestazioni con maggior cinismo".

TMW - Che SPAL ci dobbiamo aspettare domani sera?

“Noi cerchiamo sempre di fare il massimo in ogni partita e così sarà domani sera. Siamo convinti che siamo sulla via di guarigione totale. Nelle ultime partite non abbiamo fatto male. Abbiamo incontrato squadre come Salernitana e Pescara che stavano bene. In ogni partita ci dovremo aiutare tra di noi per superare questo momento e siamo sulla strada giusta. Il pari con l’Entella? Ci manca anche il pubblico, così come manca anche agli altri. Ci avrebbe dato una spinta in più”.

TMW - Giocare prima degli avversari potrà favorirvi?

"Non credo sia un vantaggio. Siamo contenti dei risultati a sorpresa di ieri ma dobbiamo pensare a far punti non sperando che gli altri si fermino".