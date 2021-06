SPAL, niente cessione, ma regna l'incertezza sul futuro: corposo restyling in vista

vedi letture

La visita a Ferrara di Joe Tacopina nella giornata di ieri, con l'incontro con il dg della SPAL Andrea Gazzoli ha fatto pensare per qualche ora a un possibile cambio di proprietà con l'avvocato statunitense interessato a rilevare il club estense. Un'idea che non ha trovato conferme, anzi dalla società emiliana è arrivata una smentita in cui si parla di una “visita di cortesia”. Nonostante la SPAL nelle scorse settimane abbia ricevuto alcune manifestazioni di interesse non c'è infatti la volontà di vendere anche se, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta riflettendo su come affrontare la prossima stagione con un restyling piuttosto corposo a causa delle casse appesantite dagli ingaggi che si sono trascinati dalla Serie A.

“Tra giocatori in scadenza, in prestito e con un po' di mercato, almeno una decina saluteranno Ferrara. Riguardo l'allenatore, i tagli fanno pensare che Rastelli e il suo corposo staff non possano accettare la proposta di conferma. Il nome di Bucchi è credibile, ma il d.s. Zamuner non ha ancora avuto il via libera per approfondire. Strano per una società che ha sempre operato con largo anticipo rispetto alle scadenze. - si legge nell'articolo del quotidiano - Per questo, visto che la dirigenza non si fa sentire da oltre due mesi, si rincorrono gli interrogativi, anche se la proprietà cerca di far trapelare la ferma volontà di proseguire nel suo impegno, con un programma che sarebbe di tranquilla salvezza per questa stagione e poi tornare a puntare alla A”.