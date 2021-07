SPAL, proseguono i contatti tra i Colombarini e Tacopina: attese novità nel weekend

Possibili novità, nel fine settimana, in casa SPAL. Come infatti riferisce trivenetogoal.it, la famiglia Colombarini potrebbe passare la mano all'ex Bologna e Venezia Joe Tacopina: come si legge, "sul mercato ogni operazione, eccetto quello in uscita, è ferma in attesa di chiarimenti sul fronte della proprietà. La deadline è la giornata di sabato, quando si capirà se il club cambierà o meno proprietario. La famiglia Colombarini ha fatto chiaramente capire di voler passare la mano, ora siamo alla stretta finale".