SPAL, Rastelli: "Valoti e Asencio recuperati". Convocati, out anche Tumminello e Gomis

“Le note positive sono i recuperi di Valoti al 100% e Asencio che si è allenato tutta la settimana anche se non ha i 90 minuti nelle gambe, così come Vicari che è stato gestito durante la settimana”. Così il tecnico della SPAL Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa della situazione in casa estense con tantissime assenze in difesa dove mancherà anche o squalificato Tomovic. A questi si aggiungono il lungodegente Paloschi, Tumminello e Gomis. Recuperati invece Vicari, Valoti e Asencio. Questa la lista completa:

Portieri: Berisha, Galeotti, Thiam

Difensori: Okoli, Peda, Ranieri, Spaltro, Vicari

Centrocampisti: Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Sala, Segre, Sernicola, Strefezza, Valoti, Viviani

Attaccanti: Asencio, Di Francesco, Floccari, Moro, Seck