SPAL, Strefezza: "Tante squadre forti in questa Serie B. Ma noi vogliamo la promozione"

Intervistato dai canali ufficiali della SPAL l’esterno Gabriel Strefezza ha fatto il punto sul campionato sottolineando quanto sia difficile in questa stagione la serie cadetta: “Per noi è stato importante chiudere un lungo ciclo di gare con la vittoria sul Frosinone. Questo campionato di Serie B, come da previsione, si sta rivelando equilibrato e ostile, ci sono tante squadre forti, che giocano bene a calcio, ma il nostro obiettivo è puntare alla Serie A. - continua Strefezza – A livello personale sono migliorato, ma punto a crescere ancora tanto e per questo mi alleno duramente. Finora ho segnato due gol, ma voglio farne di più per aiutare la squadra”.