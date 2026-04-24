SudTirol, Castori: "Sconfitta con lo Spezia umiliante, ma è stato un episodio unico"

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha incontrato venerdì mattina gli operatori dell’informazione nel corso della conferenza stampa in vista della gara interna con il Mantova, in programma alle ore 15.00 di sabato 25 aprile allo Stadio Druso. Ecco la sintesi dei principali argomenti trattati.

ANALISI DELLA SCONFITTA E REAZIONE

“La sconfitta di La Spezia è stata umiliante, ha toccato la dignità e per questo brucia. Ne abbiamo parlato, siamo consapevoli degli errori, io per primo. È stato tuttavia un episodio unico che non rispecchia il nostro percorso, anche perché arrivavamo da prestazioni eccellenti. Non esiste una spiegazione logica precisa, se non il fatto che la partita si è messa subito male. Tuttavia, se ben elaborata, un’umiliazione può diventare uno strumento di crescita e deve provocare una reazione e una voglia di riscatto.”

GESTIONE INTERNA DEL GRUPPO

“La squadra è come una famiglia e ciò che viene detto nello spogliatoio deve rimanere all’interno. Non è opportuno rendere pubblici i contenuti dei confronti interni, ma è fondamentale che ci siano stati chiarezza, trasparenza e incisività nella comunicazione. È importante affrontare subito le situazioni, senza rimandare, per mantenere equilibrio e coesione all’interno del gruppo.”

CONDIZIONE DELLA SQUADRA

“La squadra arriva alla partita di sabato con grande determinazione e con la volontà di dimostrare un volto diverso. Abbiamo recuperato Pecorino ed El Kaouakibi, mentre non saranno disponibili Verdi e Bordon, oltre a Zedadka squalificato. Tronchin è in fase di recupero e cercheremo di averlo a disposizione. In generale, la situazione sta migliorando e l’orizzonte appare più chiaro anche sotto questo aspetto.”