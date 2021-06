tmw Benevento, per le corsie esterne piace Elia: era al Perugia con Caserta

vedi letture

Dopo aver centrato la promozione in Serie B con il Perugia per Salvatore Elia, esterno offensivo classe 1999 di proprietà dell'Atalanta, potrebbe arrivare la possibilità di giocare la cadetteria con l'obiettivo di vincerla per approdare in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul calciatore toscano ci sarebbero, infatti, le mire del Benevento, ovvero del club che sta attendendo da giorni di poter mettere sotto contratto Fabio Caserta, tecnico nella stagione appena conclusa era proprio alla guida del Perugia.