tmw Chievo, Zaffaroni in pole per la panchina. Ma spunta l'ipotesi Gautieri

Con Edoardo Gorini oramai certo anche senza ufficializzazione di raccogliere l’eredità di Roberto Venturato sulla panchina del Cittadella, e Pep Clotet di sbarcare alla SPAL, in Serie B c’è solo una società che deve ancora dissipare i dubbi sulla guida tecnica: il Chievo Verona.

Per il club clivense è in pole oramai da giorni Marco Zaffaroni ex tecnico dell’Albinoleffe, ma questo non sarebbe l’unico profilo ancora in gioco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sarebbe viva anche la pista che porta a Carmine Gautieri ex tecnico della Triestina.