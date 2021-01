tmw Cosenza, spunta il nome di Panico del Potenza per la corsia mancina

Anche il Cosenza si iscrive alla corsa per Ciro Panico, terzino mancino del Potenza. Il club calabrese però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe prelevare il giocatore già in questa finestra di mercato per far fronte al buco creatosi dopo l'infortunio di Bittante.