tmw Cremonese, grana Ceravolo: giocatore in uscita, ma non si trova la soluzione

Grana Fabio Ceravolo in casa Cremonese. Come noto, l'attaccante è in uscita dal club, ma, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la strada sembra essere in salita, poiché il classe '87 ha finora rifiutato le proposte pervenute.

Situazione che cambia le situazioni di mercato della formazione lombarda, che probabilmente, prima di operare ulteriormente in entrata, dovrà risolvere la vicenda.