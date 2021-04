tmw Di Natale incorona il 'suo' Empoli: "Ha iniziato benissimo e sta finendo ancora meglio"

Fra i grandi ex della storia dell'Empoli Antonio Di Natale occupa sicuramente uno posto speciale. L'ex attaccante, fresco di nomina come nuovo allenatore della Carrarese in Serie C, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha riservato parole al miele nei confronti del club della famiglia Corsi: "Ha iniziato benissimo e sta finendo ancora meglio - ha spiegato in relazione alla corsa verso la Serie A della formazione allenata da Alessio Dionisi -, c'è da fare i complimenti a tutte le varie componenti, dalla società alla squadra passando poi per mister Dionisi, un tecnico davvero in gamba. Manca poco, e gli azzurri potranno festeggiare".