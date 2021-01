tmw Entella, dalla Reggina arriva Marcucci: prestito con diritto di riscatto

Tutto fatto per l'arrivo di Andrea Marcucci all'Entella. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore, di proprietà della Reggina, si trasferirà in Liguria con un prestito di 18 mesi e diritto di riscatto per la truppa chiavarese.