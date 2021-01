tmw Esposito saluta la SPAL e torna all'Inter: ma su di lui è forte l'interesse del Brescia

vedi letture

Sebastiano Esposito è ormai destinato a chiudere anticipatamente la sua esperienza alla SPAL, dove non sta trovando spazio. L'attaccante, di proprietà dell'Inter, farà rientro alla formazione milanese, ma sarà poi girato nuovamente in prestito in B: su di lui, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è forte l'interesse del Brescia.