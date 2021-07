tmw Frosinone, accordo col Parma per il prestito di Sprocati: la scelta spetta all'attaccante

Non molla la presa il Frosinone, che insiste per Mattia Sprocati del Parma. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, tra i club c'è l'accordo per il prestito del classe '93: adesso, palla all'attaccante, che deve dare decidere se accettare o meno la destinazione.