tmw Frosinone, il nuovo attaccante può arrivare da Malta: è vicino Alexander Satariano

Può arrivare da Malta il nuovo attaccante del Frosinone, un centravanti che il club ciociaro vuole inserire in prima squadra ma, all'occorrenza, può anche aiutare la Primavera. Si tratta di Alexander Satariano, classe 2001 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Sliema Wanderers. Col giovane calciatore si sta discutendo dei dettagli del contratto e ad oggi l'accordo è vicino per un biennale con opzione per la terza stagione.