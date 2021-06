tmw Il Crotone non molla e tenta l'ultimo assalto: ma strappare Diana alla Reggiana è dura

Non molla il Crotone, che con un tentativo in extremis prova a strappare alla concorrenza mister Aimo Diana, prossimo all'addio con il Renate. Il tecnico, che la truppa calabrese stava monitorando da tempo, ha già un accordo di massima con la Reggiana, ma non essendoci ancora la firma ufficiale tutto può accadere: tanto che i rossoblù stanno ancora temporeggiando per il tesseramento di Francesco Modesto, che comunque rimane in pole.