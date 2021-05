tmw Il Pisa blinda mister D'Angelo. Ma al tecnico ci aveva pensato la SPAL

vedi letture

La conferma di Massimo Rastelli alla SPAL non sembra esser così lontana, ma il club estense, in fase di analisi della stagione, aveva anche vagliato altri nomi per la panchina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i ferraresi avevano messo nel mirino il tecnico del Pisa Luca D'Angelo, legato ai toscani ancora per una stagione: con gli stessi intenzionati a far valere ancora l'anno di unione.

Difficile, infatti, strappare il mister ai nerazzurri.