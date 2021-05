SPAL, riflessioni sul tecnico: possibile la conferma di Massimo Rastelli

vedi letture

Massimo Rastelli e un futuro tutto da scrivere. Arrivato a stagione in corso al posto di Pasquale Marino, il tecnico campano ha un contratto con la SPAL in scadenza al termine di questa stagione ma pur non ha centrato l'obiettivo play-off potrebbe restare nel club di Ferrara. Riflessioni in corso in questi giorni: la SPAL potrebbe ripartire dall'attuale allenatore, che ha già dato la sua disponibilità a restare.