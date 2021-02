tmw L'ex Cordoba approda al Venezia: "Stimolante lavorare in club che devi rendere importante"

Lunga conferenza stampa in casa Venezia questa mattina, con il presidente Duncan Niederauer che ha presentato le due nuove figure dell'organigramma societario, tra le quali figura l'ex Inter Ivan Ramiro Cordoba, in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l'Area Sportiva.

Queste le sue parole: "Per me è un piacere enorme e un onore essere qua, sono molto emozionato perché sono passi importanti che si fanno nella vita, e quando si crede in quello che si fa è normale essere emozionati. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità, metterò al servizio del Venezia tutta la mia esperienza: qua c'è la mentalità giusta per lavora, è per questo che ho accettato questo progetto. C'è serietà, basi solide, quando si dice una cosa poi questa si fa: la consapevolezza di lavorare per qualcosa di importante è fondamentale. Nella mia vita sarò legato all'Inter per ovvi aspetti, ringrazio il club nerazzurro per avermi permesso di fare tutto quello che ho fatto in carriera, e perché quell'esperienza ha contribuito a farmi essere qua: sono arrivato al Venezia, e vedo una sfida bella da affrontare, difficile ma importante. Parlando chiaro, lavorando in sintonia, si raggiungeranno sicuramente gli obiettivi. Ci sono tante cose da fare, la risposta della squadra è intanto però molto importante, perché da li parte tutto il resto: chiaramente nel calcio ci sono momenti felici e meno felici, ma noi dobbiamo andare dentro a tutto per prevenire le possibili insidie e non avere sorprese. Questo anno è molto complicato, il virus incide sul campionato, è davvero un anno atipico in cui tutti si sono dovuti arrangiare al momento e alle situazioni, ma l'importante è mantenere la forza di squadra che sto vedendo. Tutti dobbiamo fare il nostro per portare il Venezia a un livello superiore, gli elementi per farlo ci sono: si deve andare oltre quelli che crediamo siano i nostri limiti".

Più nel dettaglio: "Dopo la fine del mio contratto con l'Inter ho avuto altri colloqui con dei club, ma il Venezia mi ha convinto a sposare questo progetto. Per quanto riguarda i giocatori... un'idea generale molto precisa la abbiamo, parliamo di prospetti e c'è un comitato tecnico che sta lavorando su questo. Sul portiere è chiaro che ci sono necessità urgenti, si lavorerà in fretta ma con la precisione di scegliere il profilo idoneo. La squadra deve però pensare solo al campo, il resto è compito nostro, che dobbiamo garantire la tranquillità alla squadra per farla rendere al massimo. Staremo attenti a tutti gli aspetti, c'è tanto da lavorare ma c'è tanto margine ancora per fare bene le cose: è molto eccitante lavorare per un club che devi rendere importante rispetto al lavorare in un club che è già tra le big".