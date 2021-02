tmw Monza, occhi sul giovane Morello della Pergolettese. Era stato vicino al Napoli

Non solo presente per il Monza, al lavoro sul mercato anche in ottica futura. Il club brianzolo ha infatti messo gli occhi su Mattia Morello, attaccante classe '99 della Pergolettese e cresciuto nelle giovanili del club lombardo, col quale ha già messo a segno dieci gol e sette assist in stagione. Vicinissimo al Napoli nelle scorse settimane, come confermato dal d.g. della Pergolettese ai microfoni di TMW Radio, verrebbe girato in prestito la prossima stagione dai biancorossi in caso di buona riuscita dell'operazione.