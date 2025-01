Ufficiale Union Clodiense, ecco Kostadinov dal Crotone. Risolvono il contratto Maniero e Morello

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, e ora arriva l'ufficialità dell'operazione avvenuta. Perché, come fa sapere il club attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, l’Union Clodiense comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitar Kostadinov dal Crotone. All’attaccante, classe 1999, un caloroso benvenuto in maglia granata.

Contestualmente, la Società comunica di aver trovato in data odierna l’accordo con i calciatori Luca Maniero e Mattia Morello per la risoluzione consensuale del contratto.

A loro i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale".

In merito a Kostadinov, riportiamo anche il comunicato della società pitagorica: "Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive dell’attaccante Dimitar Kostadinov (classe 1999) all’Union Clodense.

La Società augura un grosso in bocca al lupo al calciatore per questa nuova avventura!".