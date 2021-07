tmw news I segreti della Nazionale campione d’Europa: festa grande in Italia

Grande spazio, e non potrebbe essere altrimenti, alla Nazionale campione d'Europa nel TMW News di oggi, dopo la vittoria di ieri a Wembley. Per l'occasione puntata da Castiglio della Pescaia in compagnia di Daniele Carnasciali, con il quale sono stati analizzati anche gli argomenti relativi alla Serie A e al calciomercato. Clicca sul video per il TMW News di oggi.