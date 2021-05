tmw Parma, attenzione: il Porto sonda Pezzella. Ma per ora niente contatti tra club

Prime sirene, dall'estero, per il giovane difensore del Parma Giuseppe Pezzella. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '97 è finito sotto l'osservazione del Porto, che avrebbe compiuto un primo sondaggio per il giocatore: non ci sono però stati, almeno per il momento, contatti diretti tra i due club.