tmw Perugia, occhi sul classe 2002 Nicola Zagaria. Il centrocampista lascerà il Bisceglie

Gli occhi della Serie B su Nicola Zagaria. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il centrocampista classe 2002 sarebbe finito nel mirino del Perugia e di un altro paio di club del campionato cadetto. Autore del gol che stava per salvare il Bisceglie, la mezzala diciannovenne si è messa ben in mostra nel corso dell'ultimo campionato, consacrandosi tra i migliori giovani della Lega Pro. Con la retrocessione in D dei pugliesi, sarà libero di scegliere la miglior destinazione possibile per la sua crescita personale.