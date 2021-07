tmw Pisa, Chiellini si presenta: "No asse diretto con la Juve, c'è già la Seconda Squadra"

Giornata di presentazione in casa Pisa, con il neo Ds Claudio Chiellini che si è presentato alla stampa.

In apertura, parola al presidente Giuseppe Corrado: "E' una giornata importante nella nostra gestione ormai quinquennale, le regole dell'organizzazione dicono che i cambiamenti devono avvenire non quando le cose non funzionano, ma quando si inizia a programmare di fare cose diverse. Abbiamo iniziato utilizzando delle idee che Giovanni (il Dg, ndr) aveva, stiamo proseguendo e adesso abbiamo avuto l'opportunità di compiere il matrimonio con Claudio: siamo stati abili nel corteggiamento. Ora vogliamo regole, metodologie di comportamento, nel calcio dei prossimi anni vorremmo rappresentare un modello di riferimento appunto per organizzazione e struttura, e chiaramente anche per risultati. Il Covid-19 e gli stadi chiusi hanno inciso su tutti i club, noi abbiamo subito i danni maggiori, considerando che in tutta la B eravamo la seconda squadra in termini di biglietteria e la prima in termini di incassi, ma i danni maggiori sono stati a livello sportivo: il fatto campo conta, vale diversi punti, e il nostro campo si fa sentire. Giovedì sarà dal Prefetto, stiamo utilizzando uno stadio a meno del 50%, e questo sarà un tema che affronteremo: rispetteremo ogni singola norma, ma vorremmo recuperare almeno 2500 persone".

Prende poi parola il Dg Giovanni Corrado: "Per prima cosa voglio ringraziare l'ex Ds Roberto Gemmi, era con noi alla prima esperienza in B e adesso ha preso il volo a Brescia, è bello vedere la crescita di persone alle quale siamo legati. Sono poi orgoglioso che Claudio Chiellini abbia scelto Pisa lasciando per altro, dopo 7 anni, una squadra come la Juventus: mettersi in gioco in questo modo è una scelta di coraggio, intelligenza e di tutte quelle che sono le sue caratteristiche. Ho parlato con Paratici, mesi fa dissi subito che mi sarebbe piaciuto portare Claudio qui: mi disse che non sarebbe stato semplice, ma che con il rapporto creato qualcosa si sarebbe potuto muoversi... ora siamo già qua a lavorare. Inizieremo a fare valutazioni sulla rosa, non ci sono bocciature dal punto di vista tecnico e umano, i ragazzi sono tutti validi, ma all'interno di un percorso dobbiamo fare delle scelte e così sarà: vedremo chi portare in ritiro".

Arriva il momento del Ds: "E' un onore tornare a Pisa dopo 20 anni da quando ci ho giocato, qua ho trovato una società giovane, organizzata, dinamica e ambiziosa, come me, sono convinto che faremo bene: ringrazio tutti per l'opportunità data, sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni. E' una piazza alla quale sono legato, non è stato difficile sceglierla, c'è un progetto pluriennale volto a migliorare i già grandi risultati raggiunti: non vanno fatti voli pindarici, ma gradualmente dobbiamo migliorarci. E' un mese che siamo a lavoro, abbiamo cominciato a lavorare e strutturare un'area scouting e un settore giovanile, oltre che migliorare la prima squadra, perché l'obiettivo è quello di creare qualcosa di permanente. Vorremmo che in Toscana il Pisa fosse poi preferito alla Fiorentina e all'Empoli, adesso non è nemmeno paragonabile il lavoro ma ci struttureremo".

Spazio quindi al tema caldo del mercato: "Tutte le squadre di B si organizzeranno per allestire rose molto più organizzate del passate, la competitività porterà tutte a migliorarsi: il nostro sarà improntato su un mix di giovani di prospettiva, da poter anche patrimonializzare, ed elementi che diano certezza alla categoria. C'è semmai un problema di strutture che non potrà essere colmato quest'anno, mentre a livello tecnico e di rosa mancano ancora dei tasselli. Mazzitelli? C'è la volontà di continuare con lui, stiamo parlando sia col ragazzo che con il Sassuolo, ma non è solo un giocatore, è la struttura di una squadra intera che dobbiamo valutare. Anche Gori era un'opzione, il Pisa ha anche parte del cartellino, ma il ragazzo stava cercando di capire se si sarebbe potuto creare uno spazio in Serie A, ecco perché abbiamo optato per Nicolas. Gli stranieri? E' solo un discorso di caratteristiche, il mercato estero permette di avere maggior differenziazioni dalle caratteristiche di chi è già abituato al nostro campionato. Le uscite? Con un nuovo ciclo che inizia, ci sono da capire tante cose: le valutazioni sono state fatte sia prima che dopo il mio arrivo, il mercato ora è molto a rilento quindi vedremo nelle prossime settimane. Ma al 1° settembre vogliamo arrivare con una rosa completa, senza gli esuberi e competitiva. Non avremo però un asse diretto con la Juve, i bianconeri hanno già una seconda squadra, per altro un progetto in cui credo molto e che spero si estenda anche ad altre squadre, i calciatori bianconeri che possono interessarci saranno trattati come tutti gli altri".

In conclusione, una domanda è poi sul fratello Giorgio Chiellini: "Sapeva tutto, conosceva già Giovanni, ma comunque per me è stato semplice scegliere qui, era la società giusta con cui intraprendere un percorso fuori dalla Juventus. E' contento anche Fabio Paratici della scelta fatta. Il campanilismo Pisa-Livorno? Finché è goliardia ok, ma siamo nel 2021, cerchiamo anche di stemperare un po': si fanno tante battaglie sulle uguaglianze sociali, non esasperiamo il tutto".